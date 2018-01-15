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Власть

Почти миллиард сомов потратили в Кыргызстане за год на служебные автомобили

В 2017 году в Кыргызстане потратили почти миллиард сомов на служебные автомобили. Об этом сообщил портал государственных закупок.

С 13 января 2017-го по 13 января 2018 года на портале государственных закупок разместили 9 тысяч 641 объявление на покупку транспортного оборудования и сопутствующих продуктов для транспорта. Всего потрачено 984 миллиона 555 тысяч 60 сомов.

Только на покупку автомобилей и запчастей для служебных машин учреждения потратили из республиканского бюджета 441 миллион 242 тысячи 779 сомов.
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