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Власть

За что и как у водителей будут отбирать права и отправлять на пересдачу

В Кыргызстане рассматривают введение балльной системы для нарушителей правил дорожного движения. Об этом сегодня на совещании по вопросам безопасности на дорогах сообщил премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, если человек набрал за свои нарушения 100 баллов, у него изымаются водительские права и он идет на пересдачу.

Эта мера принимается для гарантии того, что такой водитель переучится и не будет нарушать ПДД. Соблюдение правил станет для водителей стимулом.

Сапар Исаков
Он напомнил, что балльная система учета нарушений ПДД была в советское время. В талоне предупреждения инспекторы делали дырки дыроколом. Если водитель в течение года получал три дырки, то права забирали и надо было повторно сдавать экзамен по теории.

100-бальная система ныне действует в Грузии.
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