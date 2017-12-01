Penwell готова к досудебному урегулированию спора по MegaCom

От компании Penwell Business Limited поступило письмо в правительство КР по досудебному урегулированию вопроса по MegaCom. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил заместитель председателя Фонда по управлению госимуществом Бакытбек Мураталиев.

Напомним, что в конце августа стало известно о том, что компания Penwell, являющаяся инвестором и кредитором MegaCom, заявила об истребовании компенсации в $200 миллионов в инвестиционном споре с Кыргызстаном. Компания обратилась с требованием о компенсации за экспроприацию своих инвестиций в телекоммуникационного оператора MegaCom.

В правительстве наличие международного арбитража подтвердили. Правда, уверены, что позиции у Кыргызстана в этом споре хорошие.

«Мы свою позицию указали. Делом занимается Центр судебного представительства. Они не подали в суд, а обратились в правительство с письмом. Сейчас идет досудебное разбирательство», — подчеркнул Бакытбек Мураталиев.