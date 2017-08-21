Penwell намерена истребовать с правительства Кыргызстана 200 миллионов долларов

Компания Penwell, являющаяся инвестором и кредитором MegaCom, заявляет об истребовании компенсации в $200 миллионов в инвестиционном споре с Кыргызской Республикой.

Юридическая фирма HoganLovells от имени компании Penwell подала в Стокгольме уведомление об арбитраже против Кыргызской Республики в соответствии с правилами Комиссии Организации Объединенных Наций по Международному торговому праву (UNCITRAL).

В ближайшее время ожидается назначение арбитра. Срок для назначения арбитра со стороны Киргизской Республики истекает 26 августа 2017 года.

Сумма ущерба, нанесенного компании Penwell со стороны Кыргызстана, составляет более 200 миллионов долларов США. Компания обратилась с требованием о компенсации за экспроприацию своих инвестиций в телекоммуникационного оператора «МегаКом». Неисполнение уже принятых решений кыргызских судов и нарушение прав инвестора в соответствии с международными договорами и законодательством Кыргызстана является основанием для обращения в международный арбитраж.

В соответствии с установленной процедурой 23 декабря 2016 года Penwell запросила консультации с правительством Кыргызстана для мирного урегулирования инвестиционного спора в соответствии со статьей 18.2 Закона «Об инвестициях в Кыргызской Республике». Но запрос был проигнорирован.

12 июля 2017 года Penwell изложила требования своего иска к Кыргызстану в уведомлении об арбитраже, а 25 июля 2017 года заявила кандидатуру арбитра со своей стороны.

Реакция на требования Penwell пока заключается в попытке кыргызских властей «по-быстрому» продать актив компании. Правительство как бы не замечает требований Penwell и как бы не знает об иске со стороны компании. Так, например, 8 августа 2017 года было опубликовано постановление о возможности так называемой прямой продажи «МегаКома», поскольку попытки продать с аукциона незаконно изъятую, а затем национализированную компанию, провалились 3 раза подряд.

Компания Penwell считает необходимым также разъяснить свою позицию в связи с заявлениями в местных СМИ со стороны руководства Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве КР.

Председатель Фонда господин Болсунбек Казаков сообщил, что «до сегодняшнего дня компания Penwell ни разу не обращалась в суды», тогда как могла бы «обратиться в международные суды и могла бы владеть сейчас 51 процентом «МегаКома».

Похоже, господин Б.Казаков плохо информирован. Существует около двух десятков решений судов различного уровня в пользу Penwell, исполнение которых блокировано действиями кыргызских чиновников. Рекомендуем председателю Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве КР и другим заинтересованным персонам получить в Центре судебного представительства Правительства КР копию уведомления об арбитраже и ознакомиться с полным списком судебных решений в пользу компании Penwell.

Вынуждены констатировать, что позиция органов власти Кыргызстана в отношении иностранного инвестора строится на административном произволе и игнорировании фактов.

Penwell продолжит информировать общественность Кыргызстана о дальнейших действиях по защите своих законных интересов.

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Hogan Lovells («Хоган Лавеллз») является ведущей международной юридической компанией. Hogan Lovells представляет БТА Банк в интересах правительства Казахстана в деле против Мухтара Аблязова. Также Hogan Lovells представляет интересы Российской Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в деле против Сергея Пугачева, бывшего акционера ЗАО «Межпромбанк».