Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в Сочи

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Сочи в конце января – начале февраля 2018 года. Об этом заявлено сегодня на заседании в Ереване (Армения).

Кроме того, решено провести в 2018 году евразийскую неделю в Армении.

Отметим, в рамках прошедшего в Ереване Евразийского межправительственного совета в расширенном составе премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил, что страна сознательно выбрала путь евразийской интеграции. Он также отметил: Кыргызстан верит, что соседняя страна решит вопросы на границе. Его казахский коллега Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что проводимая сегодня работа на границе «не направлена специально каким-то образом в отношении кыргызской стороны».