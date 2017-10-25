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Власть

Сапар Исаков: Кыргызстан сознательно выбрал путь евразийской интеграции

«Кыргызстан сознательно выбрал путь евразийской интеграции», — заявил сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе премьер-министр КР Сапар Исаков.

Он напомнил, что союзу скоро будет три года. «Это небольшой срок, чтобы подводить глобальные итоги. Но в то же время достаточный срок, который позволяет оглянуться назад и сделать работу над ошибками», — сказал он.

«ЕАЭС — проект, который отвечает духу и реалиям времени. Мы видим тенденцию укрепления роли регионального уровня экономического развития, создания полноценных региональных экономических объединений», — отметил премьер-министр.

Кыргызстан сознательно выбрал путь евразийской интеграции, который максимально отвечает стратегическим и экономическим интересам нашей страны. Это решение было продиктовано долгосрочными национальными приоритетами КР.

Сапар Исаков
Глава кабмина также отметил важность Таможенного кодекса. «Как результат, мы имеем одно из самых унифицированных и гармонизированных законодательств, которое состоит из лучших международных практик в этой сфере, и это дает значительные преимущества для нашего бизнеса», — сказал он.
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