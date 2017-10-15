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Власть

Атамбаев: Не буду ни президентом, ни премьером, не бойтесь

Фото ИА «24.kg». Президент КР Алмазбек Атамбаев в день выборов нового главы государства 15 октября 2017 года, Бишкек

Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня журналистам о планах на будущее. Представители одного из СМИ напомнили, что глава государства хотел заняться творчеством.

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«Творчество и политика — это вещи совместимые. Я не собираюсь занимать какую-то должность, не бойтесь. Я не собираюсь быть ни премьер-министром, ни президентом. И я последние 30 лет занимался политикой, что не помешало мне писать ни стихи, ни прозу, ни даже песни. Это разные вещи», — сказал президент .

«Другое дело, если ты порядочный человек и не занимаешься политикой, не говоришь свое слово, то политика занимается нами, причем грязная политика», — добавил он.
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