Атамбаев: Не буду ни президентом, ни премьером, не бойтесь

Алмазбек Атамбаев рассказал сегодня журналистам о планах на будущее. Представители одного из СМИ напомнили, что глава государства хотел заняться творчеством.

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«Творчество и политика — это вещи совместимые. Я не собираюсь занимать какую-то должность, не бойтесь. Я не собираюсь быть ни премьер-министром, ни президентом. И я последние 30 лет занимался политикой, что не помешало мне писать ни стихи, ни прозу, ни даже песни. Это разные вещи», — сказал президент .

«Другое дело, если ты порядочный человек и не занимаешься политикой, не говоришь свое слово, то политика занимается нами, причем грязная политика», — добавил он.