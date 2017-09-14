Выборы-2017. Студентку выставили за дверь, потому что она за Омурбека Бабанова

Студентку вуза выставили за дверь из-за предпочтений в выборе кандидата в президенты. Об этом сегодня на заседании парламента сообщила вице-спикер Алтынай Омурбекова (фракция «Республика - Ата Журт»).

По ее словам, Кыргызстан стоит перед большим событием – президентскими выборами. «Идет политическая конкуренция. Думаю, это достижение двух революций. Чиновники не должны напрасно запятнать эти достижения», – сказала вице-спикер.

«Есть видеозапись, где зафиксировано, как педагог вуза агитирует студентов голосовать за Сооронбая Жээнбекова (кандидат от СДПК). Одна студентка сказала, что она за Омурбека Бабанова (кандидат от партии «Республика - Ата Журт»), и ее выставили за дверь», - добавила Алтынай Омурбекова.

Выборы президента назначены на 15 октября 2017 года. На эту должность претендуют 13 человек.