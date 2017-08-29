Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вспомнил потомка Чингисхана и чиновника-коррупционера. Об этом он рассказал на церемонии закладки капсулы в фундамент школы, которую построит в Бишкеке компания «Газпром Кыргызстан».

По его словам, в период, когда газовую отрасль Кыргызстана передавали российской компании, было много критики в адрес руководства страны. «Когда мы передавали «Кыргызгаз» со всеми его проблемами, его ржавыми трубами, долгами взамен на инвестиции «Газпрома», помню, какая шла атака на Атамбаева. Даже один большой чиновник, коррупционер, один из первых руководителей тогда заявил: отдайте мне, я найду инвестиции, озолочу, хотя был известен тем, что где только ни работал — везде обворовывал страну, даже пенсионеров», — рассказал глава государства.

Он отметил, что многие задуманные им идеи не успел реализовать до конца, так как в стране не было стабильности.

Четыре года назад была попытка захватить «Белый дом», кто-то возомнил себя наследником Чингисхана и перепрыгивал через забор. Даже поранил одно место. Алмазбек Атамбаев

По его словам, сейчас в стране порядок, и она развивается благодаря друзьям. Таким, как президент России Владимир Путин, глава «Газпрома» Алексей Миллер и представители других стран, которые помогают Кыргызстану.