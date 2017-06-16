В Минтрансе не смогли уволить сотрудников, которые уложили асфальт в лужи

Глава Министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов признался депутатам парламентской фракции СДПК, почему не смог уволить сотрудников, укладывавших асфальт в лужи.

Напомним, чиновники к приезду премьер-министра укладывали асфальт в лужи. После в Минтрансе сообщили, что работники, допустившее это, уволены. Позже выяснилось, что они так и работают в министерстве.

Жамшитбек Калилов пояснил, что не смог их уволить. «Я уволил их по приказу. Но пришли их адвокаты, и я вынужден был оставить на работе. Строить дорогу, когда идет дождь, нельзя. Материальные расходы возмещены. Но уволить я не смог», — сказал он.