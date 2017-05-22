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Власть

Алмазбек Атамбаев написал и исполнил новую песню — «Энекем»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев написал новую песню — «Энекем», посвященную матери, и исполнил ее на кыргызском языке. Эта шестая по счету песня главы государства.

Песню «Энекем» в исполнении главы государства на канале Youtube опубликовала студия toptash. В видеоряде использованы кадры села Арашан Чуйской области — малой родины Алмазбека Атамбаева.

Ранее в Сети появились в исполнении главы государства композиции «Судьбе назло», «Я не могу без тебя жить» и «Нелепые слова». На запись песен, по словам главы государства, у него ушло 47 минут.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52282/
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