Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев написал новую песню — «Энекем», посвященную матери, и исполнил ее на кыргызском языке. Эта шестая по счету песня главы государства.

Песню «Энекем» в исполнении главы государства на канале Youtube опубликовала студия toptash. В видеоряде использованы кадры села Арашан Чуйской области — малой родины Алмазбека Атамбаева.

Ранее в Сети появились в исполнении главы государства композиции «Судьбе назло», «Я не могу без тебя жить» и «Нелепые слова». На запись песен, по словам главы государства, у него ушло 47 минут.