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Власть

Депутаты предлагают снять запрет на празднование выпускных в Кыргызстане

В Жогорку Кенеше предлагают снять запрет на празднование выпускных вечеров в школах, потому что его никто не соблюдает. С таким предложением выступил сегодня на заседании депутат Дастан Бекешев.

По его словам, уже несколько лет в стране действует запрет на проведение выпускных вечеров. Однако фактически вечера все равно проходят, потому что так решают родители школьников. Депутат считает, что нужно вернуть все в законное русло, чтобы было проще контролировать процесс.

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«Нужно дать разрешение на празднование выпускных и при этом в каждом кафе поставить пост, чтобы помочь обеспечить безопасность. Каждая школа может составить договор с охранным агентством. Если дети и родители хотят провести выпускной, пусть платят за охрану. И службы охраны МВД будут следить за порядком, вести контроль за распитием спиртных напитков. Есть дети богатых, которые в пьяном виде будут садиться за руль. В случае с разрешением празднования это тоже можно будет контролировать. Нужно не запрещать, а дать разрешение, все равно же будут отмечать», — уверен Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52051/
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