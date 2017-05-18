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Власть

Аида Касымалиева предлагает в этом году не праздновать День защиты детей

Депутат от СДПК предлагает не праздновать в этом году День защиты детей, а вместо этого провести обучающие уроки. С таким предложением сегодня выступила Аида Касымалиева.

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По ее словам, в последнее время в стране произошло много происшествий, в которых погибли дети. Речь идет как о стихийных бедствиях на юге, так и дорожно-транспортных происшествиях. Вспомнила парламентарий о ЧП в парке аттракционов в Оше. Сейчас фактически никто не хочет брать на себя ответственность за произошедшее. Поэтому депутат предложила правительству сосредоточиться на том, чтобы защитить подрастающее поколение от возможных угроз.

«Я предлагаю не праздновать День защиты детей. Вместо этого в городах нужно провести уроки, на которых рассказать о том, как вести себя при стихийных бедствиях, при опасных ситуациях. Также необходимо провести проверку всех аттракционов. Мы не должны подвергать наших детей опасности», — подчеркнула Аида Касымалиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52044/
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