Депутаты: В кабинете Нацгоспиталя по производству лекарств антисанитария

Депутаты обнаружили кабинет по производству лекарств в Национальном госпитале в антисанитарных условиях. Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета нардеп Аида Исмаилова.

Мы все сфотографировали. Стоит ванночка в очень грязном состоянии, тазики. В ванночке мы обнаружили пустые бутылки от инъекционных лекарств. Рядом стоят уже очищенные, с переклеенными наклейками с названием препарата. Там же готовые коробки, уже упакованные. Является ли легальным производство лекарств в таких лечебных учреждениях? Я опубликовала это все на своей страничке в Facebook, но никакой реакции не было. Аида Исмаилова

«Представьте нам информацию официально, мы разберемся и тут же передадим в правоохранительные органы. Никто в антисанитарных условиях изготавливать лекарства не имеет права», — подчеркнул министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

«В Кыргызстане есть 63 внутрибольничных аптеки. Все имеют лицензию Минздрава на деятельность по изготовлению и передаче лекарств в отделения, но не все имеют право на изготовление инъекционных форм препаратов. Факт в Нацгоспитале мы проверим», — добавили представители Департамента лекарственного обеспечения и медтехники.