Президент Кыргызстана подписал закон «О лотереях»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон «О лотереях». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, документ принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года и определяет правовую основу государственного регулирования отношений в сфере лотерейной деятельности, в том числе типы и виды лотерей, цели, требования и порядок их организации и проведения.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня официального опубликования.

С момента введения в действие нового закона лицензии на осуществление лотерейной деятельности, выданные до его вступления в силу, прекращают свое действие.

Кроме того, глава государства подписал поправки в некоторые законодательные акты в сфере регулирования лотерейной деятельности, также принятые Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.

Как отмечается, поправки приводят отдельные нормы законодательства КР в сфере регулирования лотерейной деятельности в соответствие с новым законом «О лотереях».

Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования, говорится в сообщении.