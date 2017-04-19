Депутат Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро, которые она получила от Евросоюза. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, парламентарии обсуждают скандальный вопрос о мародерстве, разграблении банковских ячеек в 2010 году, а также сделках, связанных с реализацией всех национализированных объектов.

Последовали взаимные обвинения в клевете. После чего Артыков сказал: «Если мы клевещем, пусть Никитенко ответит за 1,5 миллиона евро от Евросоюза».

Наталья Никитенко вышла к микрофону. Но спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков не дал ей ответить на обвинения и закрыл заседание, так и не дав депутатам даже проголосовать по рассмотренным законопроектам.