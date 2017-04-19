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Власть

Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро

Депутат Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро, которые она получила от Евросоюза. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, парламентарии обсуждают скандальный вопрос о мародерстве, разграблении банковских ячеек в 2010 году, а также сделках, связанных с реализацией всех национализированных объектов.

Последовали взаимные обвинения в клевете. После чего Артыков сказал: «Если мы клевещем, пусть Никитенко ответит за 1,5 миллиона евро от Евросоюза».

Наталья Никитенко вышла к микрофону. Но спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков не дал ей ответить на обвинения и закрыл заседание, так и не дав депутатам даже проголосовать по рассмотренным законопроектам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49914/
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