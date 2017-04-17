Президент подписал закон о нахождении кыргызстанцев в Казахстане без регистрации

Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение с Казахстаном о порядке пребывания граждан на территории стран. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принял Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 16 марта 2017 года.

Протокол предусматривает освобождение граждан Кыргызстана, временно пребывающих на территории РК, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах в течение 30 дней.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.