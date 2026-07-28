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Власть

В Кыргызстане реформы будут проводить в формате 100-дневных программ

Кабмин утвердил положение о реализации программы «Правительственные акселераторы», в рамках которой госорганы проводят реформы за 100 дней.

Сама программа действует в Кыргызстане с 2023 года. Теперь кабмин закрепил единый порядок ее реализации и определил 100-дневные реформы одним из основных инструментов решения системных и отраслевых проблем.

Каждая инициатива должна иметь конкретную цель, измеримый результат, сроки и ответственных исполнителей. Руководители госорганов и полпреды президента в областях будут нести персональную ответственность за выполнение поставленных задач.

Ранее в рамках программы власти упрощали открытие семейных детских садов, оформление железнодорожных грузов, трансформацию земель и процедуры в других сферах. В 2025 и 2026 годах сообщалось о запуске десяти таких реформ.

В кабмине отмечают, что новый механизм позволит ускорить преобразования, улучшить межведомственную координацию и внедрить современные методы государственного управления.

Реализация 100-дневных программ определена приоритетным направлением деятельности государственных органов. Персональную ответственность за своевременное выполнение поставленных задач будут нести руководители госорганов и полномочные представители президента в областях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383227/
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