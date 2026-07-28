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Власть

В Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья

Президент Садыр Жапаров подписал закон, меняющий порядок обязательного страхования жилья от пожаров и стихийных бедствий.

Документ расширяет перечень страховых случаев. В него включили пожар и последствия его тушения, землетрясение силой от пяти баллов, селевые потоки, паводки, оползни и камнепады, ветер скоростью от 18 метров в секунду, сильную метель, град и удар молнии.

Страховым случаем также признали снос жилья по решению госоргана и переселение жителей в безопасную зону, если из-за стихийного бедствия возникла угроза разрушения дома.

Размер франшизы — части ущерба, которую страховая компания не возмещает, — сможет составлять до 10 процентов страховой суммы. Ее будут определять с учетом класса жилья и качества строительства. Порядок установит кабмин.

Кроме того, запрещается оформлять добровольную страховку жилья, если у владельца нет полиса обязательного страхования или договора исламского страхования по принципам такафул. Добровольный договор можно заключать только для покрытия суммы сверх лимита обязательной страховки.

Закон предусматривает создание единого страхового пула.

В него должны войти все компании, имеющие право заниматься обязательным страхованием жилья. Часть страховых взносов будут направлять в этот пул для исполнения обязательств перед владельцами недвижимости.

Продажа обязательных страховых полисов должна осуществляться через единую информационную систему пула. Правила его работы, управления средствами, перестрахования и создания фонда на случай чрезвычайных ситуаций определит кабмин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383215/
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