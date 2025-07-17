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Власть

Президент Монголии с госвизитом посетит Кыргызстан

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 20 июля прибудет в Кыргызскую Республику с государственным визитом. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Сагынбек Абдумуталип.

«В рамках данного визита запланированы церемониальные мероприятия в соответствии со статусом визита, а также двусторонние встречи с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, торага Жогорку Кенеша Нурланбеком Тургунбеком уулу и председателем кабинета министров КР Адылбеком Касымалиевым.

пресс-службы АП КР
Фото пресс-службы АП КР. Президенты Монголии и Кыргызстана

Планируется подписание пакета документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. Кроме того, в рамках визита запланирован кыргызско-монгольский бизнес-форум, а также концерт с участием деятелей искусства двух стран», — отметил Сагынбек Абдумуталип.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336523/
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