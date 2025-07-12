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Власть

В РФ предлагают выдавать гражданство мигрантам после уплаты миллионных налогов

Депутат Государственной думы и заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась с письмом к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, в котором предложила ввести дополнительное условие для получения гражданства мигрантами: уплату налогов на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь период их пребывания в стране.  

Она считает, что существующая система предоставления гражданства не учитывает экономический вклад мигрантов в развитие страны, что создает дополнительные риски для федерального бюджета и социальной инфраструктуры.

«Предлагаю установить дополнительное обязательное условие для получения российского гражданства: подтверждение уплаты налогов на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь период пребывания на территории Российской Федерации», — говорится в письме.

По мнению депутата, подобная мера будет стимулировать мигрантов осуществлять трудовую и иную деятельность в России в соответствии с законодательством, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336028/
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