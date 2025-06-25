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Власть

Чтобы угодить Трампу. НАТО смягчила риторику в адрес России

НАТО смягчила риторику в адрес России в заявлении, которое будет принято по итогам саммита альянса, проходящего в Гааге. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на распоряжение коммюнике, имеющееся в редакции.

Утверждается, что 32 члена НАТО «подтверждают свои прочные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует их собственной».

В публикации напомнили, что по итогам прошлогоднего саммита альянс внес в итоговое коммюнике утверждение о «полномасштабном вторжении России» и настаивал на «будущем Украины в НАТО».

В 2023 году итоговое заявление также содержало обвинение в адрес РФ в войне против Украины.

Также говорится о том, что объем коммюнике, которое будет принято по итогам сегодняшнего саммита, составит всего около 10 процентов от его прошлогоднего размера — 400 слов сейчас против 5 тысяч слов в итоговом заявлении 2024 года. Это было сделано намеренно, чтобы сфокусировать документ лишь на теме увеличения военных трат и таким образом угодить президенту США Дональду Трампу, пишет издание.

Саммит НАТО проходит сегодня в Гааге. В нем участвуют лидеры 32 стран, в том числе президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский.

Внутри альянса нет единства по многим ключевым вопросам: от повышения финансовых трат на оборону до того, как поддержать Украину в войне против России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334160/
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