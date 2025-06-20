В Ноокатском районе четвертый год не могут достроить больницу

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу ознакомился с ходом строительства больницы в селе Кок-Жар Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, возведение медицинского учреждения началось еще в 2021-м, первоначально на эти цели выделено 75 миллионов сомов. Однако финансирование временно приостановили из-за несвоевременного предоставления отчета о проделанной работе компанией, которая вела строительство.

Для завершения работ необходимо еще 117 миллионов сомов, между тем дебиторская задолженность компании перед Министерством финансов достигла 17 миллионов сомов.

Торага отметил, что забота о здоровье населения является приоритетным направлением государственной политики.

«Очень радует, что в последние годы уделяется особое внимание строительству больниц, но вызывает сожаление, что происходят такие факты из-за безответственности некоторых подрядных компаний. Соответствующие органы должны провести проверку, кто виноват в том, что работы не завершаются уже четыре года, и взять ситуацию на контроль. Нельзя допускать, чтобы из-за безответственных людей страдало простое население», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Он отметил, что министерства, курирующие отрасль, должны принять необходимые меры и в кратчайшие сроки завершить строительство больницы.