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Власть

В Душанбе стартует заседание Совета глав правительств СНГ

Сегодня в Душанбе началось очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Кыргызстан на мероприятии представляет председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.


В ходе заседания планируется обсудить ряд ключевых вопросов, включая развитие экономического сотрудничества, усиление транспортной и энергетической интеграции, а также вопросы миграционной политики и охраны окружающей среды. Особое внимание уделят реализации совместных проектов в области устойчивого развития и цифровизации.

Председательство в Совете глав правительств СНГ в 2025 году осуществляет Республика Таджикистан. Заседание проходит в расширенном формате с участием представителей всех государств — членов СНГ. Ожидается, что по итогам встречи подпишут важные документы, направленные на углубление многопрофильного сотрудничества в рамках Содружества. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/331663/
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