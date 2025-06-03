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Власть

Кыргызстан принял 8,9 миллиона туристов в 2024 году

Фото пресс-службы кабмина. Бакыт Торобаев отметил: «Туризм становится одним из главных двигателей экономики страны.

Кыргызстан привлекает все больше иностранных туристов и инвестиций в туристическую отрасль — об этом свидетельствуют итоги 2024 года. Об этом заявил замглавы кабмина Бакыт Торобаев на открытии туристической выставки-ярмарки «Салам, Ош — 2025».

По его данным, страну посетили около 8,9 миллиона туристов, что на 400 тысяч больше, чем в 2023 году. Количество компаний и предпринимателей в туристическом секторе выросло с 128 тысяч до 141 тысячи.

Бакыт Торобаев отметил, что туризм становится одним из главных двигателей экономики страны.

«Рост числа туристов и расширение бизнеса в этой сфере — результат комплексной государственной политики и поддержки инвесторов. За прошлый год доходы от туризма в бюджет Кыргызстана составили почти $45 миллионов, превысив показатель предыдущего года на $12,4 миллиона», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331446/
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