Вопрос расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно обсуждается, есть кандидаты на полноправное членство в объединении. Об этом журналистам заявил заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан.

По его словам, естественно, вопрос расширения активно обсуждается в текущей повестке дня.

«До сих пор страны не решили окончательно, кому и в каком формате предоставлять членство. Есть несколько кандидатур на полноценное членство и на партнерство по диалогу. У нас две категории», — сказал он.

«Наблюдателей мы пока не берем. Решили пока никого не делать наблюдателями из партнеров по диалогу, потому что есть идея поместить всех в одну категорию, которую назовут партнерами», — добавил Сухэль Хан.