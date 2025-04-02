На портале «Тундук» могут появиться истории болезней граждан

На Государственном портале электронных услуг «Тундук» могут появиться истории болезней граждан. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр цифрового развития Азамат Жамангулов.

По его словам, это прорабатывается совместно с Министерством здравоохранения и сначала проект будет запущен в пилотном режиме с одной поликлиникой. Если проект будет успешным, то в последующем охватит всю страну.

Министр добавил, что в историях болезней будет отображаться все, вплоть до первой прививки гражданина.