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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Шесть стран Европы заявили о готовности оказывать дальнейшее давление на Россию

Шесть стран Европы заявили о готовности оказывать «дальнейшее давление на Россию» и вводить новые санкции. Об этом говорится в совместной декларации министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании по итогам встречи в Мадриде.

Они заявили, что привержены политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке Украины.

«Многие европейские партнеры, включая членов этой группы, взяли на себя существенные дополнительные обязательства по поддержке Украины в военном отношении и планируют аналогичные обязательства в будущем», — отмечается в тексте.

Страны готовы оказать дальнейшее давление на Россию, используя все доступные инструменты, «включая принятие новых санкций, чтобы помешать ей вести агрессивную войну и обеспечить Украине наилучшую позицию для обеспечения справедливого и прочного мира».

Они считают, что активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока не будет остановлен конфликт, а РФ не компенсирует нанесенный ущерб.

«Мы подтверждаем, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, стать более подготовленной и уметь справляться с текущими и будущими вызовами», — также сказано в заявлении.

Ранее президенту РФ Владимиру Путину вторичными санкциями пригрозил и глава США Дональд Трамп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324559/
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