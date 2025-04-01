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Власть

Прокуратуре хотят поручить проверить факт сноса заборов на Айтматова

Разбирательство по поводу сноса заборов и строений по проспекту Чингиза Айтматова в связи с расширением дороги депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев предлагает поручить органам прокуратуры. Об этом он сообщил на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

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Он отметил важность развития города, однако, по его мнению, для этого нужно предусмотреть компенсации тем, кто несет ущерб из-за нужд города. «Нужно к народу нормально относиться. Приходить и давать три дня на то, чтобы граждане освободили необходимое место нельзя. И то, что в следующем году приедут высокие гости и к их приезду нужно построить дорогу, – не аргумент», — сказал Исхак Масалиев.

Глава парламентского комитета Мурадил Сыдыков сообщил, что на следующей неделе комитет организует выездное заседание и на месте ознакомится с проблемами жителей «Киргизия-1» и «Киргизия-2» вместе с сотрудниками мэрии Бишкека и Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324556/
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