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Власть

Комитет ЖК одобрил освобождение от должности аудитора Счетной палаты

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике дал согласие на освобождение аудитора счетной палаты Вадима Садовникова от занимаемой должности.

Депутат Марлен Маматалиев проинформировал, что каждая фракция Жогорку Кенеша предлагает аудитора Счетной палаты. Вадим Садовников был предложен фракцией «Ынтымак». Он будет освобожден от должности на основании заявления об уходу по собственному желанию.

Этот вопрос будет также рассмотрен на заседании Жогорку Кенеша 3 апреля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324527/
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