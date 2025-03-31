На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов проинформировал, что за три месяца 2025 года план по сбору налогов перевыполнен на 5 миллиардов сомов.

Алмамбет Шыкмаматов считает, что это связано с отменой налоговых проверок.

«Парадокс. В Эстонии есть 3 тысячи 300 сотрудников Налоговой службы. И у нас такое же количество. Когда эстонцы сократили количество сотрудников на 700 человек, у них увеличились налоговые поступления. А у нас сейчас проверок нет, а денег в казну поступает больше. Значит, за этими проверками были нехорошие дела», — сказал глава ГНС.

Он добавил, что, по его мнению, бизнес просто перестал давать деньги проверяющим, и платит эти средства в бюджет страны.