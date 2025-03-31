23:03
USD 86.51
EUR 93.66
RUB 1.02
Власть

Глава ГНС Кыргызстана высказался о налоговой амнистии

Налоговые задолженности, накопленные юридическими лицами и частными предпринимателями до 1 января 2022 года, можно не выплачивать. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, такое решение принято в связи с тем, что в планы кабмина не входило взыскание налоговых задолженностей.

«С другой стороны, это плохое решение. Это все равно что сказать: «Захватывайте земли, а мы потом проведем земельную амнистию». Напротив, у населения нужно формировать налоговую культуру», — сказал глава ГНС.

Напомним, в начале года президент объявил налоговую амнистию для предпринимателей, задолженность которых возникла до 1 января 2022 года. В Налоговой службе уточнили, что пока нет точного перечня физических и юридических лиц, чьи налоги спишут, а также общей суммы списания. Вопросом занимается рабочая группа под руководством первого заместителя председателя кабмина Данияра Амангельдиева. На разработку всех деталей и механизма реализации амнистии потребуется два месяца.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324524/
просмотров: 439
Версия для печати
Материалы по теме
Данияр Амангельдиев: Экономика Кыргызстана начала обеляться
Обсуждение налоговой политики. Депутат требует личного присутствия главы кабмина
Популярные новости
Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с&nbsp;лишением его мандата депутата Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с лишением его мандата депутата
Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан по&nbsp;анклаву Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и Таджикистан по анклаву
Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты
В&nbsp;Госдуме потребовали лишить Жерара Депардье российского гражданства В Госдуме потребовали лишить Жерара Депардье российского гражданства
Бизнес
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
31 марта, понедельник
22:39
Садыр Жапаров: Закрепление госграницы — это шаг к безопасности и развитию Садыр Жапаров: Закрепление госграницы — это шаг к безоп...
22:31
За сейсмостойкостью строящихся зданий ведется строгий контроль — Минстрой КР
22:30
Артисты Алтайского края дадут концерты в Кыргызстане в честь 80-летия Победы
22:16
За три месяца 2025 года план по сбору налогов перевыполнен на 5 миллиардов сомов
22:08
Глава ГНС Кыргызстана высказался о налоговой амнистии