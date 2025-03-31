Глава ГНС Кыргызстана высказался о налоговой амнистии

Налоговые задолженности, накопленные юридическими лицами и частными предпринимателями до 1 января 2022 года, можно не выплачивать. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, такое решение принято в связи с тем, что в планы кабмина не входило взыскание налоговых задолженностей.

«С другой стороны, это плохое решение. Это все равно что сказать: «Захватывайте земли, а мы потом проведем земельную амнистию». Напротив, у населения нужно формировать налоговую культуру», — сказал глава ГНС.

Напомним, в начале года президент объявил налоговую амнистию для предпринимателей, задолженность которых возникла до 1 января 2022 года. В Налоговой службе уточнили, что пока нет точного перечня физических и юридических лиц, чьи налоги спишут, а также общей суммы списания. Вопросом занимается рабочая группа под руководством первого заместителя председателя кабмина Данияра Амангельдиева. На разработку всех деталей и механизма реализации амнистии потребуется два месяца.