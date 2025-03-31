Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана посетили Худжандскую крепость

Сегодня, 31 марта, Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили Худжандскую крепость, где приняли участие в ряде культурных мероприятий, включая выставку народных ремесел, сельскохозяйственной продукции и национальной кухни. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

По ее данным, торжественная встреча глав государств началась у ворот крепости, где их приветствовали девушки в национальных костюмах, поднося хлеб и мед в знак гостеприимства. В честь праздника Нооруз они исполнили стихи на кыргызском, таджикском и узбекском языках.

Вход в крепость украшал большой казан с сүмөлөком — традиционным символом Нооруза. Президенты поздравили собравшихся с этим светлым праздником и дали старт мероприятиям.

Затем главы государств направились к выставочным павильонам, где ознакомились с экспозициями трех стран, а также с выступлениями фольклорно-этнографических коллективов. Далее они прошли по аллее народных промыслов, где представлена продукция мастеров со всех регионов Таджикистана.

Далее гид ознакомил глав государств с экспонатами музея, богатой историей и культурой таджикского народа. После лидеры посетили выставку национальных блюд.

Завершением программы стал просмотр театрализованного концерта, организованного во дворе крепости.