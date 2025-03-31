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Власть

Банки платят налог с продаж не из своих средств, а за счет заемщиков — депутат

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Шарапаткан Мажитова сообщила, что банки платят налог с продаж в размере 2 процентов не из своих средств, а за счет заемщиков.

По ее словам, этот налог должен платить получатель прибыли, то есть банк, а не заемщик. Она спросила мнение председателя Государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова.

Последний ответил, что это банкам позволено законом, но если депутаты захотят внести поправки в законы, то ГНС поддержит предложение. Но этот вопрос входит в ведение не налоговых органов, а Национального банка.  

Присутствующий на заседании член правления Нацбанка Канат Темиров ответил, что главный регулятор страны рассмотрит озвученный вопрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324521/
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