Садыр Жапаров провел переговоры с президентом Узбекистана в Худжанде

Президент Садыр Жапаров сегодня, 31 марта, в рамках рабочего визита в Таджикистан провел переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Худжанде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки.

Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова и весь кыргызский народ с решением вопросов по государственной границе между КР и РТ, подчеркнув, что с воодушевлением воспринял эту новость.

В свою очередь Садыр Жапаров поздравил коллегу с подписанием протокола и обменом ратификационными грамотами о вступлении в силу договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном, отметив, что этот шаг станет еще одним важным фактором стабильности и развития в регионе. Он также напомнил, что в 2023-м Кыргызстан и Узбекистан подписали аналогичный договор о делимитации государственной границы и в том же году в Бишкеке главы государств обменялись ратификационными грамотами.

В этом контексте подписание трехстороннего договора между КР, РТ и РУз о точке стыка государственных границ является логическим завершением усилий стран по окончательному решению пограничных вопросов.

По завершении встречи Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев подтвердили обоюдную приверженность укреплению добрососедских отношений, расширению сотрудничества в различных сферах и активному развитию политического диалога.