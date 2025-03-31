Марин Ле Пен суд Парижа запретил избираться в органы власти. Об этом сообщает BFM TV.

Отмечается, что суд признал лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и восемь евродепутатов от «Национального объединения» виновными по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента.

Приговор автоматически лишил их права избираться в органы власти.

Следствие обвиняло в том, что они фиктивно нанимали парламентских помощников в Европарламенте, чтобы похитить деньги в пользу партии.

Такой вердикт вводит запрет на политическую деятельность в течение пяти лет, то есть Марин Ле Пен лишена возможности участвовать в будущих выборах президента Франции, которые намечены на 2027 год. Согласно опросам, сейчас она занимает первое место с рейтингом 34-37 процентов.