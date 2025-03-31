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Власть

Депутат просит открыть генконсульство Кыргызстана в Канаде

На заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Ырысбек Атажанов попросил МИД открыть генеральное консульство Кыргызстана в Канаде.

По его словам, число соотечественников в этой стране достигло 70-80 тысяч.

«Говорят, что поехать в Канаду легче. Поэтому прошу, чтобы вы провели переговоры с кабмином и открыли генконсульство», — сказал нардеп, обращаясь к заместителю главы МИД Алмазу Имангазиеву.

Помимо этого, Ырысбек Атажанов выразил недовольство тем, что министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев не участвует в заседаниях комитета. По его словам, в прошлом году глава МИД присутствовал лишь два раза на заседании.

Алмаз Имангазиев ответил, что на прошлой неделе министр болел, а сегодня он находится в Худжанде в составе делегации в рамках рабочего визита президента Садыра Жапарова в Таджикистан. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/324495/
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