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Власть

Рынок «Дордой» работает в пилотном налоговом режиме — Алмамбет Шыкмаматов

Рынок «Дордой» работает в пилотном налоговом режиме. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике рассказал председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, сотрудники ГНС к рынку не приближаются, его администрация сама собирает налоги с торговцев.

«Администрация лучше нас знает, кто чем занимается. Внутри рынка «Дордой» 12 базаров, и все торговцы согласились с такими условиями, за что им спасибо. И если пилотный проект завершится успешно, то такой же режим мы введем на двух крупных рынках страны — «Кара-Суу» и «Мадина», — сказал глава налоговой.

Он пояснил депутатам, что торговцы «Дордоя» рассказали, какой у них оборот, ведомство им поверило и начислит налоги на указанный ими доход.

«Но если у нас возникнут сомнения, мы проведем рейдовую проверку, посмотрим банковские переводы, остаток товара и определим оборот», — добавил Алмамбет Шыкмаматов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324488/
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