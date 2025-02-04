Депутаты требуют отменить обязательное страхование для продающего жилье

С требованием отменить приобретение полиса обязательного страхования недвижимости при его продаже на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре, строительству и ЖКХ выступил депутат Эльмурза Сатыбалдиев.

«Пусть страховку приобретает тот, кто покупает жилье. Почему продающего жилье должно заботить, чтобы у следующего хозяина была страховка?» — возмутился он.

Председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров пообещал пересмотреть данную норму.

Парламентарий Дастан Бекешев, вообще, выступил против того, чтобы при перерегистрации имущества требовали полис обязательного страхования. По его словам, при переоформлении человек и без того должен оплатить регистрационную пошлину. Ее стоимость по безналичному платежу составляет 5 тысяч сомов, но с банковской комиссией выходит все 10 тысяч. Если оплата наличными, то размер пошлины составляет 20 тысяч сомов.

Члены комитета настаивают либо на снижении регистрационной пошлины, либо на том, чтобы страховой полис входил в ее сумму. В итоге законопроект, которым предлагается, чтобы страховка была обязательной при перерегистрации движимого и недвижимого имущества, оставлении имущества в качестве залога, депутаты приняли во втором чтении с условием, что к третьему чтению кабмин разработает и внесет в него поправки, предложенные нардепами.