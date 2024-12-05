Война в Сирии. Кому выгодно, зачем и почему

На фоне российского вторжения в Украину и обострения на Ближнем Востоке о гражданской войне в Сирии успели позабыть. Но вспыхнувший в 2011 году конфликт между режимом президента Башара Асада и различными джихадистскими группировками, ополченцами и иностранными спонсорами получил на днях новое развитие.

24.kg объясняет, что происходит в Сирии, почему конфликт обострился именно сейчас, какова роль России, почему Турцию называют главным бенефициаром сирийского противостояния и почему свержение Башара Асада невыгодно ни одной из внешних заинтересованных сторон.

Кто с кем и против кого

Согласно хронологии, представленной ВВС, события развивались следующим образом: 27 ноября коалиция мятежных группировок во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) начала наступление в Сирии на территории, контролируемые правительством Асада.

«Повстанцы сразу же заявили о захвате военной базы и 15 деревень в провинции Алеппо на северо-западе страны. Затем мятежники перекрыли магистраль, связывающую второй по величине город в стране — Алеппо со столицей — Дамаском. К пятнице они уже вошли в сам Алеппо и стали постить фотографии взятой ими древней цитадели. Она была неприступной базой войск Асада в 2012–2015 годах», — пишет ВВС.

Однако сама герилья (так называют гражданскую войну в Сирии. — Прим. 24.kg) началась в 2011 году. Ее корни уходят в уличные протесты, сотрясавшие тогда арабские государства и впоследствии получившие название «Арабская весна».

Тогда из правителей в пяти странах — Египте, Сирии, Ливии, Йемене и Тунисе — только Башару Асаду удалось сохранить президентский пост.

Тем не менее, как напоминает в своей публикации EuroNews, в результате боестолкновений, вспыхивающих с различной интенсивностью в течение 13 лет, в Сирии погибли более 300 тысяч человек (около 1,5 процента всего населения до 2011 года. — Прим.24.kg).

Режим династии Асада, основанный Хафезом аль-Асадом — военным, пришедшим к власти после переворота в 1970 году, изначально стремилась свергнуть демократическая оппозиция. Именно так эту ситуацию трактуют на Западе.

По мнению европейских и американских экспертов-востоковедов, светским оппонентам-демократам режима Асада в 2011 году помешали исламистские группировки, поддерживаемые Турцией, Саудовской Аравией и Катаром. В то же время Иран, Россия и ливанская шиитская группировка «Хезболла» выступили на стороне режима Асада.

Вскоре в противоборство включились США, Франция и Израиль.

К этому времени доминирующей силой в регионе стало «Исламское государство». Таким образом, образовавшаяся международная коалиция во главе с Соединенными Штатами боролась с боевиками ИГ, а не противостояла напрямую Асаду. А к 2020 году Асад сумел восстановить контроль над 70 процентами территории Сирии, не без помощи России.

«Под контролем повстанцев остались территории на севере и северо-западе страны, рядом с турецкой границей. В сирийской пустыне сохранились группировки «Исламского государства». Территории на северо-востоке оказались под контролем курдских ополченцев, а часть приграничных северных регионов перешла под контроль турецкой армии и протурецких сирийских повстанцев. Стороны конфликта оказались в патовой ситуации и при посредничестве России и Турции договорились о прекращении огня в северо-западной провинции Идлиб», — уточняет ВВС.

О бедных «повстанцах» замолвите слово

И вот, в конце 2024 года хрупкий мир рухнул. Сегодня новую коалицию джихадистов (или, как они себя сами называют, «праведных повстанцев». — Прим.) возглавляет «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), или «Организация освобождения Леванта».

Раньше она называлась «Джабхат ан-Нусра» и была региональным ответвлением «Аль-Каиды», а одним из основателей группировки стал Абу Бакр аль-Багдади — впоследствии руководитель так называемого Исламского государства.

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Между тем NRP напоминает — в 2016 году лидер ХТШ Абу Мухаммад аль-Джулани публично порвал с «Аль-Каидой», распустил «Джабхат ан-Нусру» и создал новую организацию. Через год после слияния с несколькими другими близкими по идеологии группировками она получила название «Хайят Тахрир аш-Шам».

«ХТШ начала работать с христианским меньшинством на подконтрольных группировке территориях, в том числе над восстановлением церквей и возвращением земель. В провинции Идлиб ХТШ сотрудничает с агентствами ООН и другими международными организациями, помогающими местным жителям — в том числе тем, кто был вынужден переселиться из других частей страны», — отмечает NRP.

Помимо изменения имиджа, повстанцы в течение многих лет занимались реорганизацией, вооружением и тренировкой своих сил, чтобы подготовиться к атаке против Асада и его сторонников. Так, еще в октябре появились сообщения о том, что ХТШ готовится к масштабному наступлению на севере Сирии. NRP

Ко второй крупнейшей силе эксперты относят Сирийскую национальную армию (СНА). В последние годы она сражалась против курдских отрядов на севере страны. СНА поддерживает Турция и в ее состав входят группировки, ранее воевавшие в составе антиправительственной Сирийской свободной армии (ССА).

«Но сказать точно, какие еще группировки входят в антиасадовскую коалицию, сложно. Отчасти это объясняется стратегией повстанцев, которые хотят представить себя единым фронтом. Отчасти — отсутствием надежных источников, противоречивыми сообщениями и постоянно меняющимися мотивами мятежных групп», — подчеркивает ВВС.

Как мы упоминали ранее, к началу декабря мятежники захватили Алеппо и заявили о взятии города Хама. Армия Асада предпринимает попытки остановить джихадистов, продвигающихся на юг от Хамы.

Тем временем, по сообщениям зарубежных СМИ, курдские Отряды народной самообороны в спешке покидают районы на северо-востоке Алеппо. По имеющимся данным, контроль над этими территориями перешел к протурецкой Сирийской национальной армии (СНА).

Турция – главный бенефициар сирийской герильи?

Официально же, напомним, США, Германия, Франция и Великобритания выпустили в минувшее воскресенье общее заявление, призывая к деэскалации конфликта.

Исследовательница американского Брукингского института Асли Айдинтасбас в интервью CNN, назвав джихадистов оппозицией, задалась вопросом, как отреагирует на взятие второго по величине сирийского города Алеппо Запад.

В свою очередь эксперт по Центральной Азии, публицист Аркадий Дубнов считает, что война в Сирии получила такое стремительное продолжение именно благодаря США и Израилю. В качестве подтверждения он приводит объявление перемирия между Израилем и Ливаном, ограничивающее или приостанавливающее на 60 дней военное противостояние Израиля и Хезболлы именно в день, когда повстанческие группировки начали решительное наступление на Алеппо. «Совпадение это абсолютно не случайно. Потому что результатом перемирия, хоть и временного, стало значительное ослабление «Хезболлы» (отряды сопротивления — прокси Ирана. — Прим. 24.kg).

В этом смысле силы шиитов в Сирии, противостоящие режиму Асада, который поддерживается и «Хезболлой», принялись раскачивать ситуацию. То есть «Хезболла» ослабла и все структуры, которые были заинтересованы либо в свержении, либо в значительном ослаблении сирийского президента, получили серьезный бонус. Аркадий Дубнов

Он также напомнил, что 7 декабря в Катаре запланирована встреча на уровне МИД Ирана, Турции и России. Оппонентам придется договариваться о разделе сфер влияния в беспокойном регионе, но все конкурентные преимущества у Турции. «Реджеп Эрдоган сейчас на коне. Во многих аспектах, включая газовый. Россия перестала экспортировать голубое топливо через Украину, и Турция превратилась в главный хаб. Там еще и «Газпромбанк». Путин, да, может предложить свои условия, но Эрдоган выдвинет свои», — отметил Аркадий Дубнов.

Фото из интернета. Аркадий Дубнов

Он добавил: Россия не может помочь сейчас Асаду, как хотел бы последний. По вполне понятной причине — Москва увязла в войне с Украиной. «О том, что РФ не может поддержать Башара Асада, свидетельствует срочная поездка последнего в Москву. Да, официально этот визит не подтвержден, но и не опровергнут. Потому как официально подтверждать его было невыгодно. Тогда нужно было объяснять причину и обещать помощь. Вероятно, Асаду сказали возвращаться. Таким образом, во всей этой заварухе Москва тоже в страдательном залоге. Нет, это пока не поражение, но это провал в политическом смысле того влияния в Сирии, которое было с таким трудом завоевано», — подчеркнул Аркадий Дубнов, обращая внимание на две крупные военные российские базы — авиационную в Хмеймиме и пункт материального обслуживания ВМФ в Тартусе.

Добавим к этому, что среди бывших «вагнеровцев», подписавших контракт с российским Министерством обороны, значительную часть составляют военные полицейские, не обученные ведению боевых действий в условиях общевойскового боя. Также присутствует немало военных советников, а многие из задействованных военнослужащих выполняют задачи по охране военных объектов.

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С мнением о том, что Турция напрямую вовлечена в сирийский конфликт, согласен и востоковед Руслан Сулейманов. Однако он уточняет, что достоверных данных о прямой координации действий джихадистских группировок со стороны третьих стран нет.

«Тем не менее нельзя забывать, что Турция все эти годы оказывала помощь не только в военном, но и в логистическом плане тем группировкам, которые сейчас участвуют в наступлении джихадистов бок о бок с «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенной в Турции группировкой). Несмотря на это, Анкара активно поддерживала Сирийскую национальную армию (СНА), созданную при ее непосредственном участии, и никогда этого не скрывала.

Фото из интернета. Руслан Сулейманов

Независимо от степени вовлеченности Турции в текущие события, она, безусловно, становится главным бенефициаром происходящего. Расклад сил меняется кардинально, и теперь Турция сможет диктовать условия Асаду, а не наоборот. Очевидно, что Анкара намерена решить проблему курдов на севере Сирии — причем не своими силами, а руками этих повстанцев. Высока вероятность, что курдская автономия будет ликвидирована, а вооруженные отряды курдов уничтожены. Мы наблюдаем, как ситуация в регионе стремительно меняется», — отметил эксперт.

Москва уже запросила новую встречу в Астанинском формате Турция — Россия — Иран. И если раньше Турция была вынуждена принимать условия РФ и Ирана, то теперь она будет уже сама диктовать такие условия. Руслан Сулейманов.

Главный редактор «МК Турция», автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев в комментарии 24.kg тоже подтвердил, что в Сирии есть протурецкие группировки. Турция действительно их поддерживает. В частности, «Свободная сирийская армия». А запрещенная ХТШ непротурецкая, но есть мнение, что она не может игнорировать интересы Анкары и не делиться данными и своими планами в регионе. «Главная цель Турции — продвигать свои геополитические интересы в Сирии, такие как предотвращение усиления курдских формирований YPG, поддерживаемых США, и сохранение влияния в стратегических регионах, включая Алеппо. Поддержка или контакты с такими группировками позволяют Анкаре формировать буферные зоны на сирийской территории, снижая риск миграционных волн и угрозы со стороны радикальных элементов», — полагает эксперт.

По поводу утверждений о том, что некоторые боевики могут проходить подготовку в Турции. Я не вижу в этом смысла. На севере Сирии полно мест, где можно проходить тренировку, тем более Анкара не скрывает этого в отношении «Свободной сирийской армии». То есть эти силы действуют в зонах, контролируемых Турцией в северной Сирии, где Анкара поддерживает их материально и логистически. Яшар Ниязбеков.

Что касается России, то тут аналитик соглашается с тем, что Турция, поддерживая определенных боевиков в Сирии, осложняет отношения с Россией, сотрудничающей, как известно, с правительством Асада. Но обе стороны, как подчеркивает Яшар Ниязбеков, стараются не доводить до прямого конфликта, понимая, что у них есть важные общие интересы. В частности, желание Турции вступить в БРИКС связано с ее стремлением укрепить позиции на мировой арене и уменьшить зависимость от Запада.

Фото из интернета. Яшар Ниязбаев

«Опыт показывает, что обе страны, скорее всего, найдут способ продолжать сотрудничество, не мешая планам Турции по БРИКС. Сейчас все выглядит так, как будто мы вернулись на несколько лет назад. Это больше посыл Асаду. Но в России это тоже восприняли серьезно. И, если послушать турецких комментаторов, не зря. Многие политологи ссылаются на то, что Россия отвлеклась на Украину, и это могло спровоцировать боевиков. Хотя в этом регионе больше орудуют проиранские силы, нежели российские», — заключил Яшар Ниязбеков.

P.S. Между тем эксперты сходятся в одном — падение режима Асада очень многим невыгодно. В этом случае в Сирии установится правление различных джихадистских группировок. А их триумф вдохновит радикалов по всему миру. В том числе и в Центральной Азии. Победителей не судят, и они, эти самые победители, раскинут сеть, распространяя физическое, теологическое и политическое влияние на регионы Азии и Ближнего Востока.