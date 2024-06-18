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Власть

Аэропорту в Таласе закупят подержанный самолет

Для аэропорта в Таласе закупят подержанный самолет. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил исполняющий обязанности директора Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

Депутат Исхак Масалиев поинтересовался, насколько целесообразно открывать аэродромы в каждом городе.

«Завершается же строительство альтернативной дороги Ош — Бишкек. Легче же в Джалал-Абад съездить на машине. Из Таласа можно приехать за 400-500 сомов на такси, а на самолете — за 3-4 тысячи сомов. Будет лететь только полпред? Насколько это выгодно в экономическом плане?» — спросил он.

Данияр Бостонов ответил, что эти мероприятия проведены в рамках модернизации аэропортов и создания национальной авиакомпании «Асман Эйрлайнс». Аэропорт «Талас» планирует совершать один рейс в неделю. По его данным, в сентябре или октябре закупят бывший в употреблении самолет и воздушная гавань начнет свою работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296872/
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