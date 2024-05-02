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Власть

Акылбек Жапаров с рабочим визитом прибыл в Ташкент

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров с рабочим визитом прибыл в город Ташкент (Узбекистан). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В международном аэропорту имени Ислама Каримова Акылбека Жапарова встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В рамках рабочей поездки глава кабмина примет участие в 11-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также в III Ташкентском международном инвестиционном форуме.

В рамках мероприятия будут проведены двусторонние встречи, а также переговоры с руководителями энергетических и строительных компаний.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293102/
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