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Власть

Президент Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Астану

Президент Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту Астаны Садыра Жапарова лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На флагштоках международного аэропорта были вывешены государственные флаги Кыргызстана и Казахстана, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана.

Мероприятие состоялось во Дворце мира и согласия, где выступили известные деятели культуры двух стран, а также артисты Государственного театра оперы и балета «Астана опера», творческие коллективы «Гүлдер», «Астана сазы» и «Аркасыры» (Кыргызстан).

Аkorda.kz
Фото Аkorda.kz

Прочитаны отрывки из эпоса «Манас» и исполнены известные музыкальные произведения двух народов. Представлено несколько хореографических композиций.

В рамках официального визита президента в Казахстан запланированы также двусторонние переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, участие в шестом заседании Высшего Межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана и церемонии открытия памятника герою кыргызского эпоса «Манас» в городе Астане.

Кроме того, в Казахстане проходит ряд мероприятий, таких как бизнес-форум «Кыргызстан — Казахстан», круглый стол аксакалов и творческой интеллигенции, кыргызско-казахстанский молодежный форум и форум ученых.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291978/
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