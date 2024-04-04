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Власть

Глава кабмина обещает решить проблему пробок в Бишкеке в течение трех лет

Депутат Русланбек Жакышов раскритиковал мэра Бишкека за пробки в городе. Он заявил, что градоначальник должен был показать результат в течение трех месяцев.

«Население столицы достигло 2 миллионов, но продвижения нет, как будто город спит. Дороги, мусор вовремя не вывозится. Вы говорили, что мэр назначен на три месяца. Если в течение этого времени он не покажет результат, то будет уволен. Уже шесть месяцев прошло. Если раньше пробки были только в час пик, то сейчас с утра до вечера. Этот градоначальник вместо того, чтобы решить проблему пробок, наоборот, увеличил их количество. Какие меры можно принять?» — задался вопросом нардеп.

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров ответил, что для решения проблемы пробок в этом году планируют построить четыре эстакадных моста. Также, по его словам, проект «Безопасный город» не смог хорошо заработать на республиканском уровне. Поэтому мэрам Бишкека и Оша дали возможность регулировать транспортный поток.

«Градоначальник дал свои предложения. Мы одобрили. Начат первый этап. Вы, наверное, читали, что в дневное время в Бишкеке не будет ездить грузовой транспорт. Некоторые школы начнут учебу в 7.00, некоторые организации будут работать с 10.00», — сказал глава кабмина.

Он пообещал решить проблему пробок в течение трех лет.

«Если посмотреть, то в каждой машине сидит только один человек. Дочка, сын, мама, папа — каждый на отдельной машине едет и стоит потом в пробке в четырех местах», — отметил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290760/
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