Экс-торага Жогорку Кенеша предлагают наделить привилегиями. Соответствующий законопроект подготовили и вынесли на общественное обсуждение депутаты Нуржигит Кадырбеков и Замирбек Мамасадыков.

Как отмечается в справке-обосновании, проект закона подготовлен в целях определения статуса экс-торага Жогорку Кенеша, закрепления за ним дополнительных прав со стороны государства.

Депутаты отмечают, что граждане, прекратившие свои полномочия торага, как бывшие высокопоставленные официальные лица продолжают оставаться важными фигурами в политической и общественной жизни Кыргызстана, продолжают активно участвовать в различных мероприятиях, в том числе на международном уровне, а также играют существенную роль в поддержании стабильности и развития страны.

«Однако в настоящее время отсутствует четкое законодательное регулирование статуса экс-торага и предоставления ему соответствующих гарантий со стороны государства», — говорится в документе.

Закон позволит установить четкий правовой статус экс-торага и будет способствовать укреплению института спикерства и повышению авторитета этой должности.

Проектом закона предлагается предоставить следующие привилегии экс-торага и его супруге (супругу):

право на получение дипломатического паспорта;

право на бесплатные медицинские услуги;

право на бесплатное пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

Авторы полагают, что предоставление дополнительных прав экс-торага будет способствовать обеспечению его активному участию в общественной и политической жизни страны и обеспечению стабильности политической системы, повышению престижа и эффективности работы Жогорку Кенеша, а также обеспечению в некоторой степени социальной защиты и гарантий бывшим торага.