Акылбек Жапаров рассказал, чем кабмин будет заниматься в 2024 году

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заслушал отчеты по итогам деятельности полномочных представителей президента в областях и мэров городов Бишкека и Оша за 2023 год, а также выступил с докладом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров рассказал о результатах работы исполнительной ветви власти за трехлетний период. Кроме того, он сообщил и о планах кабмина на этот год.

«Основное направление нашей работы в этом году — административно-территориальная реформа, которая должна дать толчок экономическому развитию области. В этом году также 100-летие с момента образования Кара-Кыргызской автономной области, в связи с чем в каждой области необходимо провести 100 масштабных и экономически важных мероприятий», — сказал Акылбек Жапаров.

Председатель кабинета министров отметил, что особое внимание следует уделить фондам развития и добавил, что туда поступило 2,8 миллиарда сомов, из которых освоено 1,7 миллиарда сомов.

«Деятельность фондов развития, как следует из их названия, должна быть направлена только на развитие. Средства этих фондов не должны направляться на проведение юбилеев и тоев. Эффективное использование средств фондов окажет реальную помощь в создании экономически развитого региона», — сказал он.

Акылбек Жапаров отметил, что в этом году создание 250 тысяч рабочих мест должно стать главным приоритетом для руководителей всех госорганов.

«Важен каждый инвестор и бизнесмен. Пришло время, когда нужно фундаментально переосмыслить подход к управлению человеческими ресурсами. Наша динамичная экономика нуждается и испытывает недостаток в рабочей силе. Необходимо открыть профессионально-технические курсы в университетах. Все претенденты от 16 до 60 лет должны получить новую квалификацию», — подчеркнул глава кабмина.

Он также поручил активизировать работу по реанимированию производственных предприятий в регионах, а Налоговой службе обеспечить их достаточным количеством контрольно-кассовых машин.