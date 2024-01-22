Попытка взять под контроль и жестко регулировать. Депутат о законопроекте о СМИ

Комитеты Жогорку Кенеша начали рассматривать законопроект о СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что суть законопроекта — взять под контроль все СМИ и жестко их регулировать.

«Суть в этом, что бы там не говорили, что закон устарел. Все это, на самом деле, байки. В некоторых странах Конституция по 200 лет действует, и они же не говорят, что она устарела», — сказал Дастан Бекешев.

Депутат добавил, что законопроектом предусматривается регистрация сайтов. Поэтому, возможно, его и рассматривает комитет по экономической и фискальной политике. «На мой взгляд, не может быть свободной экономики там, где нет свободы слова. Это две зависящие (друг от друга) вещи. Если у тебя нет возможности выйти и свободно высказать свое мнение. Если у тебя будут отнимать твой бизнес, тебе даже будет некуда пойти жаловаться. Есть, конечно, госорганы, но могут не услышать», — сказал он.

Напомним, в начале января стало известно, что законопроект «О СМИ», разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш.

Администрация главы государства направила членам рабочей группы — представителям независимых СМИ — несколько вариантов проекта закона. В каждом появились нормы, которые ранее не обсуждались и не предлагались членами РГ. Проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

На прошлой неделе два комитета Жогорку Кенеша — по международным делам, обороне, безопасности и миграции и по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству не стали рассматривать законопроект.



Нардеп Айбек Осмонов заявил, что законопроект сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой. Поэтому я предлагаю убрать из повестки дня», — сказал он.