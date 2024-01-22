Против TikTok, активистов, СМИ и Байсалова. Скандалы Надиры Нарматовой

Завтра профильный комитет рассмотрит во втором чтении поправки в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, предусматривающие введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве), депутата Жогорку Кенеша Надиры Нарматовой.

24.kg собрало топ фактов о народной избраннице и ее сомнительных инициативах.

1 TikTok кетсин Депутат Жогорку Кенеша Надира Нарматова ранее одной из первых предлагала заблокировать в Кыргызстане TikTok.Поводом послужило расследование изнасилования и убийства девочки в Кадамджайском районе. Нардеп обвинила в этом социальную сеть. МВД заявляет, что девочка поддерживала связь с одним из обвиняемых. Какая может быть связь по телефону между подростком и мужчинами старше 20 лет? Нужно рассмотреть вопрос о запрете TikTok. Нужно прекратить работу этой социальной сети. Надира Нарматова Она предлагала совместно с исполнительной властью и другими органами разработать механизмы. «Снимают что попало. На них не действуют ограничения. Нужно запретить в Кыргызстане бессмысленные вещи», — сетовала парламентарий. ПОДРОБНЕЕ

2 Подписывайтесь, не стесняйтесь Напомним, Надира Нарматова также выступала за закрытие трех независимых СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщал нардеп Дастан Бекешев. По его словам, она написала обращение к президенту Садыру Жапарову и потребовала закрыть Kloop, «Азаттык» и Kaktus.media. В ходе одного из пленарных заседаний, по утверждению Дастана Бекешева, депутат ходила по рядам и уговаривала коллег подписаться под петицией. Сама Нарматова, отвечая на вопрос 24.kg, отрицала эту инициативу. Я такого не говорила, никакого обращения не было. Вы докажите. Дастан Бекешев ответит за это интервью. Пускай докажет. Я бы хотела с ним поговорить, но его нет в зале заседаний. Надира Нарматова ПОДРОБНЕЕ

3 Не стыдно? На следующий день (какое странное совпадение, не правда ли?) около 20 человек устроили митинг с требованием закрыть три независимых СМИ в Кыргызстане — «Азаттык», Kloop и Kaktus.media. Митингующих, как оказалось, поддерживает та самая депутатка. В соцсетях нас поддерживает депутат Надира Нарматова. За это мы ей очень благодарны. Координатор акции против независимых СМИ Илимбек Исраилов ПОДРОБНЕЕ

4 Кто же иноагент? Журналисты ресурса «ПолитКлиника» в ходе расследования выяснили, что здание Генерального консульства Российской Федерации в Оше принадлежит Надире Нарматовой. Учреждение находится в южной столице на улице Бобулова, 77. Это указано и на официальном сайте диппредставительства. Согласно данным ГУ «Кадастр», настоящим владельцем здания является депутат Нарматова Надира Азимовна. В хронологии указано, что Генконсульство РФ в Оше арендует это здание с 2009 года. Объект также находится в залоге у банка. ПОДРОБНЕЕ

5 В своем глазу бревна не видим В мае в Ошской области сотрудниками ГКНБ был задержан сын Надиры Нарматовой. Уточняется, что А.Н. работал главным инспектором группы таможенного оформления. По версии следствия, он фигурировал в деле о коррупции. В июне он был отпущен под подписку о невыезде. Об изменении меры пресечения ходатайствовал следователь ГСУ ГКНБ. ПОДРОБНЕЕ

6 Нет 23 лет? Сиди дома Надира Нарматова заявила, что девушкам, не справившим 23-летие, нечего делать за рубежом. Она раскритиковала мужчин, которые отправляют жен и дочерей в миграцию, а сами остаются дома. Девушки в миграции сталкиваются с разными ситуациями и большими сложностями. После этого разочаровываются в жизни и не хотят создавать семью. В результате миграции у нас растет число сирот при живых родителях. Дети растут без заботы и любви родителей. Надира Нарматова ПОДРОБНЕЕ

7 ККМ во все обменки Нардеп предложила поправки в Налоговый кодекс и Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов». Она считает, что следует внедрить контрольно-кассовые машины (ККМ) в обменные бюро, и инициирует регулярный мониторинг точек обмена валюты на предмет наличия лицензии, контрактов с наемными работниками и проверки отчетности по налогам. Если нет чего-либо из вышеперечисленного, обменка будет закрыта. ПОДРОБНЕЕ

8 Нас так еще никто не унижал Надира Нарматова регулярно, но пока безуспешно, требует отставки замглавы кабмина Эдиля Байсалова. Она призвала коллег не принимать прощения чиновника и требовать исполнить свое решение о несоответствии занимаемой должности Эдиля Байсалова. В истории страны ни один чиновник так не унижал, не оскорблял парламент и не сравнивал с цирком. К сожалению, это повторилось несколько раз... Он шантажирует президента, главу кабмина, поставив их в неловкую ситуацию, вынуждая их просить прощения. Он что, незаменимый кадр? Надира Нарматова ПОДРОБНЕЕ

9 Уж не откажите Ничего человеческого депутату не чуждо. Однажды Надира Нарматова попросила главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева устроить на работу свою родственницу в Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Миррахимова. Чиновник в свою очередь пообещал устроить ее протеже в общую хирургию кардиологического центра и сказал, что та может пойти к директору без резюме. «...У всех есть родственники. В каждой семье, оказывается, так. И у вас, и у меня есть близкие. Если не заняться ими, плачут, знаете ли», — пожаловалась нардеп. ПОДРОБНЕЕ

10 Узнайте и накажите Надира Нарматова потребовала от ГКНБ выяснить, кто просит не выдавать визы в США и Великобританию депутатам, инициировавшим поправки в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, предусматривающие введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). Это показывает их настоящее лицо, предательство. Прошу дать протокольное поручение ГКНБ, чтобы установить личности тех, кто делает такие обращения, и привлечь их к ответственности. Надира Нарматова Организации гражданского общества и медиасообщество Кыргызстана действительно просили диппредставительства рассмотреть вопрос об отказе в выдаче и продлении срока любых видов виз нардепам, лоббирующим антиконституционную инициативу, а также членам их семей. ПОДРОБНЕЕ

11 Узы дружбы Журналисты канала «Айт айт десе» проверили, на каких должностях работают родственники Надиры Нарматовой и как она может быть связана с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. Отмечается, что на странице парламентария в Facebook в разделе «Информация» указано, что Элмира Ысакова — ее дочь. Результаты поиска в приложении GetContaсt показали, что номер мобильного телефона Элмиры Ысаковой сохранен у некоторых абонентов как «Элмира Эже ЦОН», «ПНК 319 Староста». «Исходя из этого, можно предположить, что дочь Надиры Нарматовой когда-то работала в Налоговой службе. ПНК — это Палата налоговых консультантов. Можно также увидеть, что ее данные сохранили как дочь Надиры Нарматовой и «Эльмира Ысакова от Матраимова». Сама Нарматова тоже поддерживает Матраимовых, и не зря она его всегда восхваляет», — говорится в репортаже. ПОДРОБНЕЕ