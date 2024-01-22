Против TikTok, активистов, СМИ и Байсалова. Скандалы Надиры Нарматовой

Завтра профильный комитет рассмотрит во втором чтении поправки в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, предусматривающие введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве), депутата Жогорку Кенеша Надиры Нарматовой.
24.kg собрало топ фактов о народной избраннице и ее сомнительных инициативах.
TikTok кетсин
Депутат Жогорку Кенеша Надира Нарматова ранее одной из первых предлагала заблокировать в Кыргызстане TikTok.Поводом послужило расследование изнасилования и убийства девочки в Кадамджайском районе. Нардеп обвинила в этом социальную сеть.
МВД заявляет, что девочка поддерживала связь с одним из обвиняемых. Какая может быть связь по телефону между подростком и мужчинами старше 20 лет? Нужно рассмотреть вопрос о запрете TikTok. Нужно прекратить работу этой социальной сети.Надира Нарматова
Она предлагала совместно с исполнительной властью и другими органами разработать механизмы. «Снимают что попало. На них не действуют ограничения. Нужно запретить в Кыргызстане бессмысленные вещи», — сетовала парламентарий.
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Напомним, Надира Нарматова также выступала за закрытие трех независимых СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщал нардеп Дастан Бекешев.
По его словам, она написала обращение к президенту Садыру Жапарову и потребовала закрыть Kloop, «Азаттык» и Kaktus.media. В ходе одного из пленарных заседаний, по утверждению Дастана Бекешева, депутат ходила по рядам и уговаривала коллег подписаться под петицией.
Сама Нарматова, отвечая на вопрос 24.kg, отрицала эту инициативу.
Я такого не говорила, никакого обращения не было. Вы докажите. Дастан Бекешев ответит за это интервью. Пускай докажет. Я бы хотела с ним поговорить, но его нет в зале заседаний.Надира Нарматова
Не стыдно?
На следующий день (какое странное совпадение, не правда ли?) около 20 человек устроили митинг с требованием закрыть три независимых СМИ в Кыргызстане — «Азаттык», Kloop и Kaktus.media.
Митингующих, как оказалось, поддерживает та самая депутатка.
В соцсетях нас поддерживает депутат Надира Нарматова. За это мы ей очень благодарны.Координатор акции против независимых СМИ Илимбек Исраилов
Кто же иноагент?
Журналисты ресурса «ПолитКлиника» в ходе расследования выяснили, что здание Генерального консульства Российской Федерации в Оше принадлежит Надире Нарматовой.
Учреждение находится в южной столице на улице Бобулова, 77. Это указано и на официальном сайте диппредставительства.
Согласно данным ГУ «Кадастр», настоящим владельцем здания является депутат Нарматова Надира Азимовна. В хронологии указано, что Генконсульство РФ в Оше арендует это здание с 2009 года. Объект также находится в залоге у банка.
В своем глазу бревна не видим
В мае в Ошской области сотрудниками ГКНБ был задержан сын Надиры Нарматовой.
Уточняется, что А.Н. работал главным инспектором группы таможенного оформления. По версии следствия, он фигурировал в деле о коррупции. В июне он был отпущен под подписку о невыезде. Об изменении меры пресечения ходатайствовал следователь ГСУ ГКНБ.
Нет 23 лет? Сиди дома
Надира Нарматова заявила, что девушкам, не справившим 23-летие, нечего делать за рубежом. Она раскритиковала мужчин, которые отправляют жен и дочерей в миграцию, а сами остаются дома.
Девушки в миграции сталкиваются с разными ситуациями и большими сложностями. После этого разочаровываются в жизни и не хотят создавать семью. В результате миграции у нас растет число сирот при живых родителях. Дети растут без заботы и любви родителей.Надира Нарматова
ККМ во все обменки
Нардеп предложила поправки в Налоговый кодекс и Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».
Она считает, что следует внедрить контрольно-кассовые машины (ККМ) в обменные бюро, и инициирует регулярный мониторинг точек обмена валюты на предмет наличия лицензии, контрактов с наемными работниками и проверки отчетности по налогам. Если нет чего-либо из вышеперечисленного, обменка будет закрыта.
Нас так еще никто не унижал
Надира Нарматова регулярно, но пока безуспешно, требует отставки замглавы кабмина Эдиля Байсалова.
Она призвала коллег не принимать прощения чиновника и требовать исполнить свое решение о несоответствии занимаемой должности Эдиля Байсалова.
В истории страны ни один чиновник так не унижал, не оскорблял парламент и не сравнивал с цирком. К сожалению, это повторилось несколько раз... Он шантажирует президента, главу кабмина, поставив их в неловкую ситуацию, вынуждая их просить прощения. Он что, незаменимый кадр?Надира Нарматова
Уж не откажите
Ничего человеческого депутату не чуждо. Однажды Надира Нарматова попросила главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева устроить на работу свою родственницу в Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Миррахимова.
Чиновник в свою очередь пообещал устроить ее протеже в общую хирургию кардиологического центра и сказал, что та может пойти к директору без резюме.
«...У всех есть родственники. В каждой семье, оказывается, так. И у вас, и у меня есть близкие. Если не заняться ими, плачут, знаете ли», — пожаловалась нардеп.
Узнайте и накажите
Надира Нарматова потребовала от ГКНБ выяснить, кто просит не выдавать визы в США и Великобританию депутатам, инициировавшим поправки в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, предусматривающие введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве).
Это показывает их настоящее лицо, предательство. Прошу дать протокольное поручение ГКНБ, чтобы установить личности тех, кто делает такие обращения, и привлечь их к ответственности.Надира Нарматова
Организации гражданского общества и медиасообщество Кыргызстана действительно просили диппредставительства рассмотреть вопрос об отказе в выдаче и продлении срока любых видов виз нардепам, лоббирующим антиконституционную инициативу, а также членам их семей.
Узы дружбы
Журналисты канала «Айт айт десе» проверили, на каких должностях работают родственники Надиры Нарматовой и как она может быть связана с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым.
Отмечается, что на странице парламентария в Facebook в разделе «Информация» указано, что Элмира Ысакова — ее дочь.
Результаты поиска в приложении GetContaсt показали, что номер мобильного телефона Элмиры Ысаковой сохранен у некоторых абонентов как «Элмира Эже ЦОН», «ПНК 319 Староста».
«Исходя из этого, можно предположить, что дочь Надиры Нарматовой когда-то работала в Налоговой службе. ПНК — это Палата налоговых консультантов. Можно также увидеть, что ее данные сохранили как дочь Надиры Нарматовой и «Эльмира Ысакова от Матраимова». Сама Нарматова тоже поддерживает Матраимовых, и не зря она его всегда восхваляет», — говорится в репортаже.
Не погнушалась
Надира Нарматова написала заявление в милицию на журналиста и ведущую ток-шоу на «Арча медиа» Кундуз Жолдубаеву, а также супругу Болота Темирова Махабат Тажибек кызы. Их вызвали на допрос.
Сообщается, что поводом стала передача на «Арча медиа» на тему: «У кого из чиновников и депутатов связь с мафией Матраимова и Кольбаева?»
«Старший следователь Первомайского РУВД провел допрос в рамках доследственного производства по заявлению депутата Надиры Нарматовой. Она еще 17 ноября написала заявление на имя министра внутренних дел Улана Ниязбекова с просьбой принять меры в отношении меня в качестве ведущей и Махабат Тажибек кызы. Она в своем заявлении указывает, что мы на постоянной основе публиковали материалы и проводили эфиры, порочащие ее честь и достоинство, что не соответствует действительности. 9 ноября был лишь один эфир о связях некоторых депутатов и чиновников с Матраимовым и Кольбаевым», — сказала Кундуз Жолдубаева после допроса.
В рамках эфира никаких незаконных высказываний не было, как и порочащих честь и достоинство депутата НарматовойКундуз Жолдубаева
Кундуз Жолдубаева уже побывала на допросе. Махабат Тажибек кызы и еще 10 журналистов и сотрудников различных СМИ арестованы на два месяца. Им также вменяют призывы к массовым беспорядкам.