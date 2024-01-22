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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Против TikTok, активистов, СМИ и Байсалова. Скандалы Надиры Нарматовой

Завтра профильный комитет рассмотрит во втором чтении поправки в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, предусматривающие введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве), депутата Жогорку Кенеша Надиры Нарматовой.

24.kg собрало топ фактов о народной избраннице и ее сомнительных инициативах.

1

TikTok кетсин

Депутат Жогорку Кенеша Надира Нарматова ранее одной из первых предлагала заблокировать в Кыргызстане TikTok.Поводом послужило расследование изнасилования и убийства девочки в Кадамджайском районе. Нардеп обвинила в этом социальную сеть.

МВД заявляет, что девочка поддерживала связь с одним из обвиняемых. Какая может быть связь по телефону между подростком и мужчинами старше 20 лет? Нужно рассмотреть вопрос о запрете TikTok. Нужно прекратить работу этой социальной сети.

Надира Нарматова

Она предлагала совместно с исполнительной властью и другими органами разработать механизмы. «Снимают что попало. На них не действуют ограничения. Нужно запретить в Кыргызстане бессмысленные вещи», — сетовала парламентарий.

2

Подписывайтесь, не стесняйтесь

Напомним, Надира Нарматова также выступала за закрытие трех независимых СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщал нардеп Дастан Бекешев.

По его словам, она написала обращение к президенту Садыру Жапарову и потребовала закрыть Kloop, «Азаттык» и Kaktus.media. В ходе одного из пленарных заседаний, по утверждению Дастана Бекешева, депутат ходила по рядам и уговаривала коллег подписаться под петицией.

Сама Нарматова, отвечая на вопрос 24.kg, отрицала эту инициативу.

Я такого не говорила, никакого обращения не было. Вы докажите. Дастан Бекешев ответит за это интервью. Пускай докажет. Я бы хотела с ним поговорить, но его нет в зале заседаний.

Надира Нарматова

 

3

Не стыдно?

На следующий день (какое странное совпадение, не правда ли?) около 20 человек устроили митинг с требованием закрыть три независимых СМИ в Кыргызстане — «Азаттык», Kloop и Kaktus.media.

Митингующих, как оказалось, поддерживает та самая депутатка.

В соцсетях нас поддерживает депутат Надира Нарматова. За это мы ей очень благодарны.

Координатор акции против независимых СМИ Илимбек Исраилов

 

4

Кто же иноагент?

Журналисты ресурса «ПолитКлиника» в ходе расследования выяснили, что здание Генерального консульства Российской Федерации в Оше принадлежит Надире Нарматовой.

Учреждение находится в южной столице на улице Бобулова, 77. Это указано и на официальном сайте диппредставительства.

Согласно данным ГУ «Кадастр», настоящим владельцем здания является депутат Нарматова Надира Азимовна. В хронологии указано, что Генконсульство РФ в Оше арендует это здание с 2009 года. Объект также находится в залоге у банка.

5

В своем глазу бревна не видим

В мае в Ошской области сотрудниками ГКНБ был задержан сын Надиры Нарматовой.

Уточняется, что А.Н. работал главным инспектором группы таможенного оформления. По версии следствия, он фигурировал в деле о коррупции. В июне он был отпущен под подписку о невыезде. Об изменении меры пресечения ходатайствовал следователь ГСУ ГКНБ.

6

Нет 23 лет? Сиди дома

Надира Нарматова заявила, что девушкам, не справившим 23-летие, нечего делать за рубежом. Она раскритиковала мужчин, которые отправляют жен и дочерей в миграцию, а сами остаются дома.

Девушки в миграции сталкиваются с разными ситуациями и большими сложностями. После этого разочаровываются в жизни и не хотят создавать семью. В результате миграции у нас растет число сирот при живых родителях. Дети растут без заботы и любви родителей.

Надира Нарматова

7

ККМ во все обменки

Нардеп предложила поправки в Налоговый кодекс и Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Она считает, что следует внедрить контрольно-кассовые машины (ККМ) в обменные бюро, и инициирует регулярный мониторинг точек обмена валюты на предмет наличия лицензии, контрактов с наемными работниками и проверки отчетности по налогам. Если нет чего-либо из вышеперечисленного, обменка будет закрыта.

8

Нас так еще никто не унижал

Надира Нарматова регулярно, но пока безуспешно, требует отставки замглавы кабмина Эдиля Байсалова.

Она призвала коллег не принимать прощения чиновника и требовать исполнить свое решение о несоответствии занимаемой должности Эдиля Байсалова.

В истории страны ни один чиновник так не унижал, не оскорблял парламент и не сравнивал с цирком. К сожалению, это повторилось несколько раз... Он шантажирует президента, главу кабмина, поставив их в неловкую ситуацию, вынуждая их просить прощения. Он что, незаменимый кадр?

Надира Нарматова

 

9

Уж не откажите

Ничего человеческого депутату не чуждо. Однажды Надира Нарматова попросила главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева устроить на работу свою родственницу в Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Миррахимова.

Чиновник в свою очередь пообещал устроить ее протеже в общую хирургию кардиологического центра и сказал, что та может пойти к директору без резюме.

«...У всех есть родственники. В каждой семье, оказывается, так. И у вас, и у меня есть близкие. Если не заняться ими, плачут, знаете ли», — пожаловалась нардеп.

10

Узнайте и накажите

Надира Нарматова потребовала от ГКНБ выяснить, кто просит не выдавать визы в США и Великобританию депутатам, инициировавшим поправки в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, предусматривающие введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве).

Это показывает их настоящее лицо, предательство. Прошу дать протокольное поручение ГКНБ, чтобы установить личности тех, кто делает такие обращения, и привлечь их к ответственности.

Надира Нарматова

Организации гражданского общества и медиасообщество Кыргызстана действительно просили диппредставительства рассмотреть вопрос об отказе в выдаче и продлении срока любых видов виз нардепам, лоббирующим антиконституционную инициативу, а также членам их семей.

 

11

Узы дружбы

Журналисты канала «Айт айт десе» проверили, на каких должностях работают родственники Надиры Нарматовой и как она может быть связана с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым.

Отмечается, что на странице парламентария в Facebook в разделе «Информация» указано, что Элмира Ысакова — ее дочь.

Результаты поиска в приложении GetContaсt показали, что номер мобильного телефона Элмиры Ысаковой сохранен у некоторых абонентов как «Элмира Эже ЦОН», «ПНК 319 Староста».

«Исходя из этого, можно предположить, что дочь Надиры Нарматовой когда-то работала в Налоговой службе. ПНК — это Палата налоговых консультантов. Можно также увидеть, что ее данные сохранили как дочь Надиры Нарматовой и «Эльмира Ысакова от Матраимова». Сама Нарматова тоже поддерживает Матраимовых, и не зря она его всегда восхваляет», — говорится в репортаже.

12

Не погнушалась

Надира Нарматова написала заявление в милицию на журналиста и ведущую ток-шоу на «Арча медиа» Кундуз Жолдубаеву, а также супругу Болота Темирова Махабат Тажибек кызы. Их вызвали на допрос.

Сообщается, что поводом стала передача на «Арча медиа» на тему: «У кого из чиновников и депутатов связь с мафией Матраимова и Кольбаева?»

«Старший следователь Первомайского РУВД провел допрос в рамках доследственного производства по заявлению депутата Надиры Нарматовой. Она еще 17 ноября написала заявление на имя министра внутренних дел Улана Ниязбекова с просьбой принять меры в отношении меня в качестве ведущей и Махабат Тажибек кызы. Она в своем заявлении указывает, что мы на постоянной основе публиковали материалы и проводили эфиры, порочащие ее честь и достоинство, что не соответствует действительности. 9 ноября был лишь один эфир о связях некоторых депутатов и чиновников с Матраимовым и Кольбаевым», — сказала Кундуз Жолдубаева после допроса.

В рамках эфира никаких незаконных высказываний не было, как и порочащих честь и достоинство депутата Нарматовой

Кундуз Жолдубаева

Кундуз Жолдубаева уже побывала на допросе. Махабат Тажибек кызы и еще 10 журналистов и сотрудников различных СМИ арестованы на два месяца. Им также вменяют призывы к массовым беспорядкам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/280771/
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