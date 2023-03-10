Садыр Жапаров принял генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности, приоритетным направлениям взаимодействия в рамках организации. Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе.

Для координации мер военного, информационного и гуманитарного характера Кыргызстан планирует провести у себя учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2023».

«Сохраняется риск перемещения по разным странам международных террористов, получивших боевой и диверсионный опыт в горячих точках, для вербовки граждан и проведения террористических актов. Наши страны не являются исключением. Поэтому необходимо усилить работу по своевременному реагированию и предупреждению возможных деструктивных проявлений. Кыргызстан принимает меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности страны», — отметил президент.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что необходимо развитие партнерского взаимодействия ОДКБ с международными организациями — ШОС, СНГ, ООН и другими.

«Кыргызстан заинтересован в повышении роли и авторитета ОДКБ. Организация имеет большие возможности для создания условий обеспечения национальной безопасности стран ОДКБ», — подчеркнул он.

Президент отметил важность совместно и последовательно укреплять развитие регионального сотрудничества по всем аспектам компетенции ОДКБ, наращивать потенциал как военно-политической международной организации, способной оперативно реагировать на вызовы и угрозы безопасности.

Имангали Тасмагамбетов представил информацию о программах и приоритетах ОДКБ на ближайшее время и ходе подготовки к очередной сессии совета коллективной безопасности организации. Он рассказал о практической реализации плана мероприятий по исполнению решений ноябрьской (2022 год) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, утвержденного Беларусью.