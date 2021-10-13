Кыргызстан и Таджикистан описали еще 8,5 километра границы

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил на заседании, что за последние несколько месяцев описано 90 километров кыргызско-таджикской границы.
«Решение вопросов границы продолжается. На последней встрече в Исфане комиссия описала еще 8,5 километра границы. Всего за последние несколько месяцев с Таджикистаном описано около 90 километров. Как вы знаете, сейчас граница закрыта. Работа по определению ее линии активно идет», — сказал Камчыбек Ташиев.